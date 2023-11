Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un convegno sul ruolo della scuola

Il convegno dal titolo: “Storie di ieri e prospettive per la scuola del futuro” si svolgerà il 25 novembre dalle ore 9 alle ore 13 presso il Teatro Walter Chiari, Via XX Settembre 125 a Cervia.

In tale occasione verrà presentato il libro “Una scuola sostenibile. Itinerari pedagogici e tendenze evolutive” a cura di Nicola Serio, gli eventuali utili andranno devoluti alla Regione Emilia Romagna per la ricostruzione.

RECENSIONE AL VOLUME A CURA DI ADRIANA SCHIEDI

L’incontro sarà occasione per riflettere su dove sta andando la nostra scuola, forte del suo patrimonio pedagogico, particolarmente ricco in terra di Romagna. La scelta della data non è casuale.

Ogni 25 Novembre è, infatti, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E la migliore risposta a ogni forma di violenza e a quella specifica contro le donne riguarda l’impegno educativo. Si è voluto pertanto collocare questo importante momento in cui si parlerà di educazione, formazione, istruzione entro una data particolarmente significativa e di pregnante attualità.

