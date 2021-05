Giornata mondiale contro l’omofobia, Bianchi: “È a Scuola che si imparano i valori”

Nella giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha rilasciato una dichiarazione, come portavoce del comparto scuola.

“La Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia ci ricorda l’importanza del nostro impegno per costruire una società più inclusiva per tutte e per tutti. In questo, il ruolo della Scuola e di ciascuna persona che anima la vita delle istituzioni scolastiche è fondamentale” , dichiara il Ministro dell’Istruzioni.

Conclude Bianchi: “È a Scuola che si imparano i valori dell’uguaglianza e del rispetto sanciti dalla nostra Costituzione. È a Scuola che si impara a essere comunità, a conoscere e a vivere in relazione con gli altri e il rifiuto verso ogni forma di discriminazione. La Scuola sia sentinella dell’inclusione”.