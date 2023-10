Giornata mondiale degli insegnanti, D’Aprile (Uil Scuola Rua): celebrare non basta, serve riconoscimento economico e sociale

Oggi, 5 ottobre, ricorre la Giornata mondiale degli insegnanti. Ecco il messaggio lanciato per l’occasione dalla Uil Scuola Rua:

“La giornata mondiale degli insegnanti ci ricorda quanto la professione docente sia la più bella e la più importante del mondo.

L’insegnante prepara gli studenti alla scoperta del mondo, sviluppando in loro il pensiero libero e nello stesso tempo critico. Il tutto in un ambiente ricco di emozioni e anche disagi, vissuti dagli alunni nei contesti sociali e familiari.

Ebbene, se così è, al riconoscimento sociale è necessario affiancare anche quello economico. Cosi, il Segretario generale Uil Scuola Rua D’Aprile in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti.



Lo stipendio degli insegnanti italiani resta fra i più bassi d’Europa. Lo studio Education Price Index, colloca gli insegnanti del nostro Paese al 31esimo posto in Unione Europea.

Valorizzazione economica e sociale vanno di pari passo – sottolinea – È giunto il momento di riconoscere il valore inestimabile degli insegnanti e di fare tutto il possibile per ripristinare il loro giusto status nella società. Va recuperato il rispetto, lo diciamo da tempo, facendo molta attenzione a parlare di scuola con superficialità, trattandola bene anche attraverso una maggiore considerazione del personale che vi lavora.

È un processo giornaliero che parte dalle parole – conclude D’Aprile – serve l’aiuto di tutti, anche e soprattutto dei genitori delle studentesse e degli studenti”.