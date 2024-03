Giornata mondiale del Sonno: una campagna per ridurre il rischio di incidenti stradali

“Dormire bene per Guidare meglio” è la nuova campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale presentata da Q8 e Assirem in occasione della Giornata mondiale del sonno del 15 marzo.

Il sonno come causa di incidenti stradali

Ideata e realizzata dalla nota società specializzata nel settore della mobilità e dall’ l’Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno, l’iniziativa è finalizzata a ridurre il rischio di incidenti stradali dovuti all’eccessiva sonnolenza. Preoccupanti i dati sulle cause degli incidenti stradali: “L’80% è causato dal ‘fattore umano’ – si legge in una nota Assirem – e tra questi, un alto numero nasce dall’eccessiva sonnolenza. Il 22% degli incidenti è dovuto a colpi di sonno, mentre si stima che dormire meno di 5 ore aumenti di 4,5 volte il rischio di incidente. Inoltre, rimanere svegli per 24 ore consecutive può causare errori alla guida comparabili a quelli di un individuo ubriaco. Ulteriori ricerche hanno poi dimostrato che il rischio di incidenti è fino a 7 volte maggiore per il 27% degli adulti affetti da Osas, la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno causata dall’occlusione delle vie respiratorie”.

“Abbiamo voluto questa partnership con Assirem – dichiara Fortunato Costantino, direttore Human Resouces, legal & corporate Affairs di Q8 – per realizzare iniziative concrete e mettere a disposizione strumenti utili a sensibilizzare la popolazione al volante, stimolando una maggiore consapevolezza di sé e dei rischi collegati alla sonnolenza alla guida.

Le iniziative proposte

Diverse le iniziative che rientrano nel progetto, tra cui: la creazione di un test accessibile tramite sito web eaApp ClubQ8 che permette di valutare il profilo di rischio legato alla qualità del sonno dei guidatori; l’organizzazione di webinar informativi sul ritmo circadiano, l’importanza del sonno per la salute e l’eccessiva sonnolenza diurna durante la guida; la creazione di una guida con informazioni pratiche sulla gestione del sonno, che suggerimenti per riconoscerne i disturbi, specialmente durante la guida.

“I disturbi del sonno – conclude il neurologo e presidente Assirem, Pierluigi Innocenti – sono una crescente epidemia sociale con gravi conseguenze per la salute, la qualità della vita e la sicurezza sul lavoro e sulle strade. Q8 e Assiremintendono affrontare questa sfida con una campagna di informazione nelle stazioni di servizio Q8 nei prossimi mesi”.