Giornata mondiale della Gioventù: Francesco vola a Lisbona

In occasione della 37^ Giornata mondiale della Gioventù, papa Francesco sarà a Lisbona per incontrare, secondo le stime, un milione di giovani che arriveranno da tutto il mondo.

E il papa ha twittato prima di intraprendere il suo 42^ viaggio internazionale: “Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nel viaggio in Portogallo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Alla Vergine Maria, stella luminosa del cammino cristiano, tanto venerata in Portogallo, affido i pellegrini della Gmg e tutti i giovani del mondo”.

Il suo arrivo a Lisbona è previsto alle 10, ora di Lisbona, dove ci sarà la cerimonia di accoglienza ufficiale.

Successivamente il Papa riceverà il benvenuto all’ingresso principale del Palacio Nacional de Belen, sede del presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa. E in seguito incontrerà le autorità e la società civile.

Nel pomeriggio, nella nunziatura apostolica incontro con il primo ministro Antonio Costa. Quindi al monastero dei Geronimi, in riva al Tago, ci saranno i Vespri con Vescovi e sacerdoti. Il Papa terrà l’omelia.

Il logo della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, ispirato al tema ‘Maria si alzò e andò in fretta’, ha come elemento principale la Croce attraversata da un sentiero dove sorge lo Spirito Santo.

È un invito rivolto ai giovani perché non stiano fermi e siano i protagonisti della costruzione di un mondo più giusto e fraterno.