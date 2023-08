Giornata Mondiale della Gioventù, Valditara: “Giovani futuro del Paese, la scuola gioca un ruolo fondamentale”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù ha lanciato un messo a tutti gli studenti e le studentesse.

Con un suo tweet, il ministro ha affermato: “I giovani sono il futuro del nostro Paese, sono il futuro del mondo. Ognuno di loro è portatore di un talento specifico e di un progetto di vita. Perché il mondo migliori, è essenziale che ogni ragazza e ogni ragazzo riconosca il proprio talento, sviluppi il proprio progetto e trovi il suo posto nella vita e nel mondo. La scuola gioca un ruolo essenziale in questo percorso, e il mio impegno è a costruire ogni giorno di più una scuola capace di stimolare ogni ragazza e ogni ragazzo a diventare i veri protagonisti del nostro futuro”.

I giovani sono il futuro del nostro Paese, sono il futuro del mondo. Ognuno di loro è portatore di un talento specifico e di un progetto di vita. 1/3 — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) August 1, 2023

Giornata Mondiale della Gioventù, atteso il Papa a Lisbona

E proprio in occasione di questa importante ricorrenza che si tiene da oggi, martedì 1° agosto a domenica 6 agosto, Papa Francesco incontrerà più di un milione di giovani da tutto il mondo. Si tratta della XXXVIII edizione, la prima dopo la pandemia. Ci saranno ben 201 eventi organizzati, 600 mila pellegrini da ogni parte del globo e 20.605 volontari impegnati a gestire il tutto.

Il programma dell’evento



Messa di apertura

1 agosto | 19:00

Parque Eduardo VII

Messa di apertura della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, presieduta dal cardinale patriarca di Lisbona, Manuel Clemente.

Accoglienza

3 agosto | 17:45

Parque Eduardo VII

Trattandosi del primo momento di incontro tra i giovani e il Papa, questa cerimonia sarà un evento dal carattere festivo e di incontro, mantenendo la dimensione della preghiera. Vuole mostrare una Chiesa giovane, in cammino con il successore di Pietro verso la costruzione di una società più fraterna.

Via Crucis

4 agosto | 18:00

Parque Eduardo VII

Attraverso un’esperienza di preghiera e di immersione, vogliamo accompagnare i passi di Gesù nella sua passione.

Veglia

5 agosto | 20:45

Parque Tejo – Trancão

Uno degli eventi con il Santo Padre in cui avremo l’adorazione del Santissimo Sacramento e potremo pregare insieme.

Messa di chiusura

6 agosto | 09:00

Parque Tejo – Trancão

Una celebrazione presieduta dal Santo Padre per concludere la GMG Lisbona 2023. Prima della fine della Messa, il Santo Padre annuncerà la città che ospiterà la prossima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù.

Incontri Rise Up

2, 3 e 4 agosto | 9:30-12:30

Nelle Chiese e in altri spazi delle tre Diocesi Ospitanti (Lisbona, Santarém e Setúbal) – posizioni esatte sull’App “Lisboa 2023”

Rise Up è il nuovo modello di catechesi per la Giornata Mondiale della Gioventù che sfida i giovani a riflettere sui grandi temi affrontati durante il pontificato di Papa Francesco: Ecologia Integrale, Amicizia Sociale e Misericordia.

Città della Gioia

1, 3 e 4 agosto dalle 9:00 alle 16:00

2 agosto – Parco del perdono 9:00-20:00 / Fiera vocazionale 9:00-22:00

Jardim Vasco da Gama – Frente de Belém

“Città della Gioia” è il nome dello spazio che unirà la Fiera vocazionale al Parco del perdono durante la GMG di Lisbona 2023. I giovani pellegrini, attraversando la Città, si confronteranno con varie esperienze di vera gioia cristiana che li stimolerà ad affrontare la propria vita e il proprio cammino come risposta a un Dio che chiama ciascuno per nome.

Incontro con i Volontari

6 agosto | 16:30

Algés

Al termine di ogni Giornata Mondiale della Gioventù, il Santo Padre incontra coloro senza i quali l’organizzazione della GMG non sarebbe possibile, ringraziandoli per il loro impegno e servizio.