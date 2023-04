Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile. Entro il 2040 un bambino su 4 avrà scarsità d’acqua – DIRETTA 21/04 ore 10,30

Mancano pochissimi giorni alla 53esima edizione della Giornata mondiale della Terra che si celebrerà il 22 aprile. Sarà l’occasione per confrontarsi e cercare rimedio alle situazioni di rischio che colpiscono il nostro pianeta.

A lanciare un campanello d’allarme, in vista dell’evento, è l’Unicef che ricorda come “in tutto il mondo, circa 1 miliardo di bambini – quasi la metà dei bambini del pianeta – è ad altissimo rischio per gli impatti della crisi climatica. Inquinamento, scarsità d’acqua ed eventi metereologici estremi sempre più diffusi e frequenti stanno minacciando un’intera generazione di bambini e adolescenti: a livello globale entro il 2040, quasi 1 bambino su 4 vivrà in aree con elevata scarsità d’acqua, in Italia si stima che nel 2050 la maggior parte dei bambini sarà esposta ad ondate di calore sempre più frequenti”.

Per questo l’Unicef sarà impegnata in diverse iniziative come il “Villaggio dei bambini” nella cornice di Villa Borghese a Roma (dal 21 al 25 aprile). Si parlerà di cambiamenti climatici, con l’iniziativa lanciata da Unicef Italia sulla piattaforma misurailtuoimpatto.unicef.it, un quiz per riflettere sulla sostenibilità delle nostre abitudini quotidiane che sta riscuotendo un grande successo.

La diretta di Educazione Civica della Tecnica della Scuola

Si avvicina il quinto appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (primo e secondo ciclo): Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile.

Venerdì 21 aprile dalle ore 10:30 alle 12:00, in vista della Giornata mondiale della Terra (che si celebra sabato 22 aprile), ci confronteremo insieme sui temi relativi alla sostenibilità del pianeta, alla luce degli articoli 9 e 42 della nostra Costituzione, che recitano:

Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Art. 41: “L’iniziativa economica privata e’ libera. Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno (alla salute, all’ambiente,)) alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana”.

(Se la tua classe non è ancora iscritta, vai al seguente link per farlo)

Tutti gli ospiti dell’evento

Luciano Di Tizio , presidente WWF.

, presidente WWF. Vanda Bonardo, Legambiente.

Legambiente. Stefano Branca, direttore Istituto Vulcanologia Catania.

Durante la puntata speciale, interverranno anche Elisa Colella, dirigente scolastica del liceo classico ‘Cutelli-Salanitro’ di Catania, e Massimo Mainardi, docente dell’Istituto Comprensivo ‘Carozza’ di Salsomaggiore Terme, in provincia di Prato. Anche gli alunni dei due istituti interagiranno con gli ospiti. Decine di migliaia di alunni saranno collegati on line direttamente da scuola.

A partecipare all’evento Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l’evento?

Per seguire l'evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola (o cliccare sul video di sopra) il giorno dell'evento.

L’evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

