Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile. Le piccole azioni per ridurre il riscaldamento globale – DIRETTA 21/04 ore 10,30

Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile. Le piccole azioni...

Mancano pochi giorni alla Giornata Mondiale della Terra, uno degli eventi che riesce a coinvolgere più persone nel mondo. La prima manifestazione risale addirittura al 1970 e da allora è cresciuta sempre più riuscendo a coinvolgere un numero elevatissimo di paesi nel mondo con tantissime azioni a favore della terra, anche se tantissimo c’è da fare per salvaguardare il pianeta.

Sul portale studenti.it è presente una lista di consigli utili per la riduzione del riscaldamento globale. Piccoli gesti che, se fatti da tutti noi, possono sicuramente aiutare il pianeta:

Usare lampadine fluorescenti al posto di quelle a incandescenza: usano il 60% di energia in meno e immettono meno anidride carbonica nell’atmosfera

al posto di quelle a incandescenza: usano il 60% di energia in meno e immettono meno anidride carbonica nell’atmosfera Spegnere le luci quando non ci sei

Non lasciare tv e computer in stand-by , poiché consumano energia elettrica

, poiché consumano energia elettrica Mettere il coperchio sulle pentole quando cucini, si risparmia energia

quando cucini, si risparmia energia Preferisci la doccia alla vasca , si consuma molta meno acqua

, si consuma molta meno acqua Usare meno plastica , comprando ad esempio liquidi in bottiglia da due litri anziché da un litro

, comprando ad esempio liquidi in bottiglia da due litri anziché da un litro Usare contenitori lavabili invece di quelli usa e getta , ad esempio di plastica o di vetro

, ad esempio di plastica o di vetro Usare la bici o i mezzi pubblici lasciando a casa macchina o motorino.

La diretta di Educazione Civica della Tecnica della Scuola

Si avvicina il quinto appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (primo e secondo ciclo): Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile.

Venerdì 21 aprile dalle ore 10:30 alle 12:00, in vista della Giornata mondiale della Terra (che si celebra sabato 22 aprile), ci confronteremo insieme sui temi relativi alla sostenibilità del pianeta, alla luce degli articoli 9 e 42 della nostra Costituzione, che recitano:

Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Art. 42: “L’iniziativa economica privata e’ libera. Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno (alla salute, all’ambiente,)) alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana”.

Se la tua classe non è ancora iscritta, vai al seguente link per farlo

Tutti gli ospiti dell’evento

Luciano Di Tizio , presidente WWF.

, presidente WWF. Vanda Bonardo, Legambiente.

Legambiente. Stefano Branca, direttore Istituto Vulcanologia Catania.

A partecipare all’evento Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l’evento?

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola (o cliccare sul video di sopra) il giorno dell’evento.

L’evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

