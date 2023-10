Giornate del Cinema per la Scuola 2023 a Palermo: a partecipare Ficarra e Picone, Claudio Bisio e Matteo Garrone. Gli eventi

Nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e con l’Istituto Comprensivo Statale “Giuliana Saladino” di Palermo, promuovono le Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2023.

L’evento, come si legge sul sito del ministero della Cultura, si svolgerà il 16, 17 e 18 ottobre 2023, con un anteprima dei lavori nella serata del 15 ottobre, presso i Cantieri Culturali alla Zisa situati in via Paolo Gili, 4 a Palermo. Le tre giornate rivolte a docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di tutt’Italia prevedono: