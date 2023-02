Giorno della Memoria, intitolato un giardino a Norma Cossetto, Frassinetti (FdI): “Ricordare una donna coraggiosa”

In occasione della cerimonia di intitolazione a Norma Cossetto di un giardino di fronte al Comune di Tavazzano con Villavesco (Lodi), è intervenuta anche la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti (FdI).

Durante il suo intervento, la sottosegretaria ha dichiarato: “Gli esuli o le associazioni da loro indicate siano gli unici a poter raccontare le foibe, in modo che ci sia una verità, oggettiva, da chi ha vissuto queste vicende. E si rifugga da ogni tentativo di negazionismo che in qualche occasione c’è stato. “Ricordare una donna coraggiosa una studentessa appassionata che ha perso la vita in un modo così tragico, seviziata torturata e poi gettata in una foiba”.

“Io sono allibita – ha concluso – che questa storia sia poco conosciuta e sia stata nascosta per tantissimi anni. E’ incredibile. E’ incredibile perchè Norma è una donna italiana che dovrebbe essere un esempio, un’eroina. Ancora troppi sono quelli che non conoscono questa storia e tutta la vicenda delle foibe e dell’esodo. Io, come sottosegretario alI’Istruzione, non avrò pace fino a quando in ogni scuola d’Italia i ragazzi potranno apprendere questa tragedia immane dagli esuli o da associazioni da loro indicate”.