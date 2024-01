Giovane colpito da una bicicletta e rimasto paralizzato, il papà vuole girare le scuole per far capire le conseguenze delle nostre azioni

Una storia di grande sofferenza ma che dimostra quanta forza d’animo si possa nonostante tutto possedere.

Un anno fa Mauro Glorioso, un ragazzo che ha compiuto 24 anni, era in fila davanti a una discoteca ai Murazzi di Torino, quando è stato colpito in pieno da una bicicletta elettrica lanciata da un balcone. Un gesto privo di motivazioni, che ha rovinato la vita del giovane, costretto alla paralisi dal collo in giù.

Da quel 21 gennaio 2023 la vita di Mauro, dei genitori e del fratello è drammaticamente cambiata. Come riporta La Stampa, la famiglia cerca con tutte le proprie forze di rimettere assieme i cocci anche se Mauro, studente di medicina, pensa che quel giorno sarebbe stato meglio morire.

Il papà di Mauro vorrebbe andare in giro per le scuole e raccontare la storia del figlio e della famiglia Glorioso, facendo capire le conseguenze delle proprie azioni e rispondendo alla domanda: figlio mio come posso darti conforto?