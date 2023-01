Gira un video e diventa “ambasciatore della privacy”: ecco il contest del Garante dedicato alle scuole

“Diventa ambasciatore della privacy” è un’iniziativa del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha come obiettivo quello di coinvolgere le scuole, gli insegnanti e gli studenti nella sensibilizzazione sui temi della privacy.

Furti di identità, cyberbullismo, sexting, revenge porn, profilazione degli utenti da parte delle grandi piattaforme, protezione dei dati, nuove tecnologie, dispositivi sempre connessi… Temi importanti: come li tratterebbero gli studenti in un video per i social?

Un kit didattico aiuterà i docenti ad approfondire le tematiche della privacy più vicine ai giovani di oggi, in un mondo sempre più connesso e datacentrico. Così da poter realizzare insieme un video della durata massima di 1 minuto (minimo 30 secondi), in formato verticale o orizzontale, che con il linguaggio della video infografica racconti il valore della privacy in toni positivi e non allarmistici, fornendo consigli e soluzioni pratiche per difenderla.

In palio donazioni fino 3.000 euro per gli istituti delle classi vincitrici, da spendere per dispositivi tecnologici utili alla didattica.

Il contest è rivolto agli studenti delle classi 1 e 2 delle scuole secondarie di secondo grado.

L’iniziativa ha come scadenza il 15 aprile 2023.