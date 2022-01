Gita scolastiche: è possibile organizzarle in zona gialla? La faq del Ministero

Quasi tutta Italia in questo momento si trova in zona gialla, ad eccezione di Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Nella giornata di oggi, venerdì 21 gennaio, la cabina di regia si riunirà per possibili aggiornamenti e cambio colore di alcune Regioni.

In un clima di cambiamento e instabilità legato all’innalzamento del numero dei contagi da Covid-19, sono tanti i dubbi a cui i docenti devono far fronte. Tra questi, raccogliamo la domanda di una nostra lettrice che ci chiede se sia possibile organizzare uscite didattiche in zona gialla. Al riguardo, rispondiamo con una Faq del ministero dell’Istruzione aggiornata al 10 settembre 2021.

Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.