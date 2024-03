Gite, come parlare di ambiente in modo più efficace rispetto ad una lezione frontale? La visita al Museo dell’Etna

Gite, come parlare di ambiente in modo più efficace rispetto ad una...

Le gite scolastiche sono momenti chiave dell’esperienza scolastica, durante i quali si possono sedimentare nella mente e nella memoria degli studenti alcuni concetti che difficilmente avrebbero lo stesso spazio con una semplice lezione frontale in classe.

C’è un luogo, in Sicilia, che permette di discutere con gli alunni di storia, scienze, natura, vulcanologia. I docenti, sulla base del livello della propria classe e dell’argomento che vogliono trattare, possono scegliere l’area tematica che più reputano adatta. Si tratta del Museo dell’Etna.

Un’idea per una didattica esperenziale

IL MUSEO DELL’ETNA a Viagrande (CT) esteso oltre 1500 mq tutti da vivere e scoprire, dalla collaborazione tra l’Associazione “Amici della Terra” e le istituzioni scientifiche locali tra cui il Parco dell’Etna, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Protezione Civile e l’Università degli studi di Catania.

Il Museo dell’Etna è diventato in pochi anni uno dei centri scientifico-didattici più visitati in tutta la Sicilia, meritando anche il prestigioso Premio Alta Qualità per l’Infanzia “Il Grillo” della RAI, nel 2012 e il “Premio delle Arti e della Cultura” da parte del Circolo della Stampa di Milano.

Con una suddivisione in sezioni tematiche, offre una visione moderna e interattiva della vulcanologia ed è fornita di sale di proiezione, di un nuovo cinema 3D, di una ludoteca ed è l’unica struttura in Sicilia a disporre di un SIMULATORE DI TERREMOTI dotato di piattaforma dinamica computerizzata.

Un’ottima occasione per coniugare in una gita scolastica l’aspetto scientifico, naturalistico e ludico.

In cosa consiste la visita all’Apiario dell’Etna?

L’Apiario dell’Etna è una grande area tematica con giochi, spazi per attività ludiche, zona degustazione e luoghi di approfondimento sull’organizzazione sociale e sul prezioso ruolo ambientale delle api.

Grazie al loro instancabile lavoro di impollinazione le api sono indispensabili per la preservazione dell’ambiente, per la produzione alimentare e per la vita stessa dell’uomo.

La visita in Apiario comprende l’osservazione delle api vive nell’arnia di vetro, il gioco dell’impollinazione nel campo fiorito, la degustazione del miele e tante altre attività divertenti e istruttive sul fantastico mondo delle api.

Occorre essere tutti consapevoli dell’urgenza che viviamo e adottare scelte e comportamenti adeguati.

In particolare, l’associazione Amici della Terra, promuove l’allevamento e la tutela dell’Ape Nera Sicula (Apis mellifera siciliana), una razza endemica adattata nei millenni al territorio e al clima siciliano, molto resistente alla siccità e ai parassiti e che produce un miele dalle alte proprietà nutritive. Un anello fondamentale della biodiversità degli ecosistemi naturali siciliani.

Per info e prenotazioni mail: [email protected]

tel: 347 0415868

