Giudizi motivazionali al posto dei voti, il metodo vincente del maestro di Palermo: perchè gli alunni vanno emozionati, mai umiliati

Ha avviato un interessante dibattito on line l’articolo della Tecnica della Scuola sul maestro di italiano e inglese dell’istituto comprensivo “Rita Borsellino” di Palermo, Gabriele Camelo, che ha deciso di utilizzare una forma di valutazione “motivazionale” basata sulla forza di costruire e sulla capacità di rassicurare.

Il nostro vicedirettore Reginaldo Palermo, che ha insegnato proprio come maestro per diversi anni prima di diventare dirigente scolastico, ha spiegato che si tratta di una pratica didattica certamente cento passi avanti rispetto a chi pensa che la valutazione debba servire solo a “selezionare” o al massimo a “registrare” gli esiti degli apprendimenti con un laconico: “bene”, “non ci siamo”, “sei troppo disordinato” o “c’è ancora qualche errore”. Cogliendo però anche qualche limite, come “l’approccio un po’ troppo ‘personalizzato’” e “un po’ ‘pericoloso’, perché potrebbe generare dipendenza e spostare l’attenzione dal compito alla relazione.

Quelle frasi dense di emozioni

La forza del maestro, ex autore televisivo che da diversi anni si è trasferito da Roma a Palermo, è comunque innegabile: si basa sulla convinzione di proporre ai suoi alunni frasi dense di emozioni, in grado di stabilire un contatto “vero”.

Ecco qualche esempio di giudizio ‘aperto’: “Il tuo quaderno è bellissimo”, “Sono fiero di te”, “Ti voglio Bene”.

Una tecnica adottata anche quando l’alunno non raggiunge l’obiettivo richiesto: “Molti compiti non sono stati svolti e le schede non incollate. Quando fai i compiti sei brava e ti stimo. Posso aiutarti ad impegnarti di più?”. Con tanto di cuore a seguire.

Le parole del maestro in servizio a Palermo

“Creo con i bambini un legame emotivo a partire dalla motivazione, dall’affetto e dal desiderio di una crescita comune“, ha sottolineato il maestro.

Quindi, ha ricordato che “i bimbi crescono e progrediscono didatticamente solo a partire da un abbraccio, da un legame affettivo”.

E ancora: “Ogni maestro instaura un legame intimo con i propri alunni e io creo con i bambini un legame a partire dalla motivazione, dall’affetto, dal desiderio di una crescita comune. Mi prendo cura di loro in toto, anche con la supervisione dei loro quaderni. Un bambino non progredisce didatticamente se non c’è un legame, una carezza, un abbraccio, se non ha la serenità di fondo”, ha concluso il docente di scuola primaria.

Senso di empatia e serenità: il contrario di chi sanziona

Indubbiamente, la volontà di creare un rapporto, un’empatia, con gli alunni è la chiave per entrare nella loro testa e prima ancora nel loro cuore.

È esattamente, però, quello che nel corso degli ultimi anni tanti docenti praticano sempre meno: entrando in classe senza slancio, a volte per carattere a volte per stanchezza, evidentemente non trasmettono adeguate emozioni agli studenti che hanno davanti per una o più ore a settimana.

Ma c’è anche un altro aspetto del maestro in servizio nel capoluogo siciliano a fare riflettere: parliamo della serenità che pretende di far regnare in classe con gli alunni. Anche su questo punto, le pratiche che adottano molti insegnanti non sembrano soddisfare l’esigenza: il ruolo che preferiscono instaurare non pochi insegnanti, soprattutto quando davanti hanno una classe difficile o turbolenta, è quello del docente autoritario che si pone sempre al di sopra dei suoi allievi con atteggiamenti da uomo “vissuto“.

Quei docenti sempre “sopra” gli alunni

Un comportamento professionale di questo, quello del docente ‘cattedratico’, può fare intendere che il docente si pone sempre e comunque al di sopra dei suoi allievi. I quali, quando non si comportano bene, vengono adeguatamente redarguiti e, nei casi più gravi, anche sanzionati. Fino ad umiliarli, soprattutto se la sanzione colpisce alunni particolarmente sensibili.

La differenza tra i due “metodi” è abissale: da una parte abbiamo il maestro in servizio a Palermo che cerca di trasmettere emozioni e senso di empatia, senza mai mettere in difficoltà il bambino; dall’altra il maestro o docente che di fronte all’allievo che non esegue quanto richiesto lo giudica con un basso voto numerico e non si cura del suo stato emozionale.

Una pratica valutativa, quest’ultima, che può funzionare però soprattutto con gli alunni più diligenti; quelli con problematiche maggiori o a rischio abbandono, invece, non possono essere di certo giudicati in modo fortemente negativo. Si tratterebbe, per quelli già più lontani dalla scuola, di una “spallata” pericolosa che conduce non di rado verso strade che con la scuola non hanno più nulla a che vedere (non a caso i tassi di abbandono scolastico risultano in Italia ancora mediamente molto alti, attorno al 13%).