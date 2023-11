Giulia Cecchettin, Antonella Viola: “non me la sono sentita di dedicarle l’ennesimo colpevole silenzio, abbiamo bisogno di parlare”

Anche le Università, come le istituzioni scolastiche, si sono attivate per dedicare un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin, la ragazza, barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato, il cui corpo è stato ritrovato dopo una settimana in un canalone fra il lago di Barcis e Piancavallo.

In proposito, Antonella Viola, biologa e divulgatrice scientifica, ha voluto ricordare con un post su Facebook la giovane donna e ha così commentato la richiesta di osservare un minuto di silenzio.

“E’ stato chiesto a tutti noi docenti dell’Università di Padova di dedicare un minuto di silenzio a inizio lezione per ricordare Giulia, la nostra studentessa barbaramente uccisa” scrive la Viola, che aggiunge: “Non me la sono sentita di dedicare a Giulia l’ennesimo colpevole silenzio: abbiamo bisogno di parlare, in silenzio siamo stati fin troppo. Così ho preso coraggio ed ho chiesto a studentesse e studenti di affrontare l’argomento e ne è nata una conversazione importante ed un momento molto intenso. Mentre parlavamo, vedevo occhi lucidi, volti turbati.. e temo che per qualche ragazza in aula gli argomenti che abbiamo affrontato siano stati molto personali e difficili, forse perché anche loro hanno vissuto o stanno vivendo una relazione tossica”.

“Non è stato facile parlarne, ma è stato importante – conclude la professoressa – Spero che molti altri docenti abbiano preso la stessa mia decisione e che abbiano riempito il silenzio con le parole. Non possiamo chiedere alle ragazze e ai ragazzi di stare in silenzio davanti all’orrore“.