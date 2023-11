Gli alunni di una scuola si esibiranno con i Tableaux vivants davanti alle opere originali di Caravaggio

Un evento dedicato alle donne vittime innocenti, un gesto di sensibilità e consapevolezza sociale, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre sabato 25 novembre.

I ragazzi della scuola secondaria di I grado “San Francesco” di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, si esibiranno con i tableaux vivants, in un evento collaterale alla mostra “Caravaggio e il suo tempo” a Mesagne, sempre in provincia di Brindisi. Si tratta di un evento unico che ha attirato visitatori da tutto il sud Italia e voluto dal sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli.

Nello spettacolo verrà posta l’attenzione sulla figura di Artemisia Gentileschi, che ha subito una violenza e ha trovato il coraggio di denunciare. Collegare questo tema al dipinto di Caravaggio “La Maddalena in estasi” è un modo potente per sottolineare la forza e la resilienza delle donne.

Le coreografie sono curate dal professor Giuseppe Maci, docente di arte e immagine nello stesso istituto. Evento che si terrà nell’auditorium del Castello Normanno-Svevo di Mesagne sabato 25 novembre alle ore 17:30.

Per gli studenti l’opportunità di esibirsi in un contesto prestigioso e condividere la loro interpretazione vicino alle opere originali di Michelangelo Merisi da Caravaggio.