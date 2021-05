Gli idonei V ciclo TFA chiedono la pubblicazione del bando

Il Coordinamento Idonei V ciclo TFA chiede la pubblicazione del bando del VI ciclo per poter iniziare subito il corso e l’inserimento in graduatoria con riserva a luglio per evitare di rimanere congelati un altro anno scolastico, con conseguenze negative anche sul piano dell’inclusione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità.

Perché lasciare ferme 13.000 persone che vogliono specializzarsi e che hanno scelto di lavorare con ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali, quando nel nostro paese c’è un’enorme carenza di insegnanti specializzati nel sostegno? Perché a migliaia di studenti, a cui spetta di diritto un docente di sostegno, non vengono garantite le stesse opportunità formative dei loro compagni? Nessun ragazzo o bambino deve perdere la sua personale occasione di crescita culturale e umana.

E’ necessario formare al più presto docenti specializzati affinché le ragazze e i ragazzi con disabilità non debbano attendere mesi per avere il proprio insegnante di sostegno e perché venga loro garantita la continuità educativa. Perché le generazioni del futuro hanno bisogno di docenti appassionati, e soprattutto formati. Chiediamo alla politica di far partire il prima possibile un corso di specializzazione che ci veda tra i banchi di scuola il prossimo anno scolastico.

Alessandro Sgambati