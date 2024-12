Gli studenti con livelli più elevati di competenze socioemotive sono più bravi in arte, matematica e lettura: i dati Ocse

Gli studenti con livelli più elevati di competenze socioemotive – perseveranza, curiosità, responsabilità, autocontrollo, motivazione – ottengono risultati migliori in lettura, matematica e arte. Questo quanto emerge, come riporta Ansa, dall’indagine internazionale sulle Competenze socio-emotive (Survey on Social and Emotional Skills) degli studenti di 10 e i 15 anni, promossa dall’Ocse e realizzata per l’Italia da Fondazione per la Scuola, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, presentata oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come riportato sul sito di Fondazione per la Scuola, il primo round della ricerca si è tenuto nel 2019, il secondo nel 2023 e il terzo è in fase di progettazione/definizione.

L’obiettivo è quello di:

Descrivere le competenze socio-emotive di bambini e ragazzi in età scolare

Raccogliere informazioni sui fattori che agevolano o ostacolano lo sviluppo di tali competenze all’interno dei contesti individuali, come quello familiare e scolastico.

Studiare l’effetto che le competenze socio-emotive hanno su dimensioni importanti come il successo scolastico, le prospettive occupazionali, o il benessere della persona.

La rilevazione in Italia

L’Italia ha partecipato al secondo round della ricerca che ha coinvolto complessivamente 16 siti, tra cui 6 Paesi e 10 entità subnazionali, per un totale di 18.000 studenti di 10 anni e 52.000 studenti di 15 anni.

La rilevazione condotta in Italia nel 2023 ha coinvolto un campione di scuole in Piemonte nell’area urbana di Torino e in Emilia-Romagna nelle aree di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Tale indagine, che ha previsto una fase di test realizzata nella primavera del 2022, si è svolta a marzo 2023 e ha visto la partecipazione di 110 scuole attraverso il coinvolgimento dei rispettivi dirigenti, una selezione di docenti, e più di 6.000 studenti di 15 anni.

I risultati

I risultati della ricerca sono resi disponibili da OCSE attraverso due report. Il primo report, pubblicato ad Aprile 2024, si intitola “Social and emotional skills for better lives“e focalizza l’attenzione sull’impatto che le competenze socio-emotive hanno sul benessere, la salute, il successo scolastico e le prospettive occupazionali degli studenti.

Il secondo rapporto, pubblicato nell’ottobre 2024 e intitolato “Nurturing Social and Emotional Learning Across the Globe” focalizza invece l’attenzione sul ruolo della scuola e della società nel favorire lo sviluppo delle competenze socio-emotive.

La presentazione e disseminazione dei risultati dell’indagine OCSE in Italia culmina nel periodo di Novembre-Gennaio con l’organizzazione di: