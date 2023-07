Godeal24 ti offre Office 2021 Pro Plus a €13.05/PC!

Aggiungere Microsoft Office al tuo Mac o PC ti apre un mondo di possibilità, che tu abbia appena comprato un nuovo computer o che tu abbia finalmente rinunciato alle applicazioni disponibili solo online. Se sei un utente Mac, Office Home & Business 2021 ti offre accesso a Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote e Outlook. Se usi un PC Windows, Office 2021 Professional è un acquisto unico e un download senza ulteriori costi. La suite di applicazioni sarà quindi utilizzabile per tutta la durata del tuo PC.

Se desideri il pacchetto completo, vieni su Godeal24 – Vendita software di Office, ottieni Microsoft Office Pro 2021 per Windows a soli 24.25€ o Microsoft Office 2021 Home and Business per Mac a soli 28.99€. Se ancora esiti riguardo al prezzo, Godeal24 ha anche preparato pacchetti Office 2021 con 5 PC. Puoi acquistarlo con amici o familiari. Il prezzo di un singolo PC è così basso come 13.05€, che è sicuramente l’offerta migliore. Un’enorme scelta di software ti aspetta per essere acquistata!

Godeal24 Offerte Calde per il tuo riferimento! Windows 10 Pro a 7.25€!

Ottieni il tuo pacchetto conveniente oggi stesso! (codice coupon “TW62“)

Il pacchetto multi-keys rende più facile l’aggiornamento del tuo sistema.

Fino al 50% di sconto su ulteriori prodotti Windows e Office! (codice coupon “TW50“)

>> Ottieni di più

Cos’è una licenza OEM? Perché OEM?

Molti utenti sono entusiasti del prezzo basso offerto da Godeal24, ma si chiedono perché il prezzo sia così conveniente. E, cosa più importante, è vero? Puoi stare tranquillo perché le licenze vendute da Godeal24 sono licenze OEM.

Queste sono licenze solitamente vendute ai produttori di computer in modo che possano acquistare Windows a un prezzo più basso per installarlo sui computer prodotti in serie. Lo svantaggio di una licenza OEM è che solitamente è legata alla scheda madre, quindi una volta attivata, è difficile trasferire la licenza su un altro PC.

Fortunatamente, Godeal24 vende le sue licenze OEM a un prezzo così basso che se sposti il tuo PC o hai bisogno di un’altra licenza, puoi semplicemente acquistarne un’altra e sarà comunque più conveniente rispetto al prezzo di vendita al dettaglio.

Godeal24 promette che i prodotti che vende sono autentici al 100%. Dopo un acquisto di successo da Godeal24, vai al sito web ufficiale del software per scaricarlo, utilizza il codice di attivazione della licenza fornito da Godeal24 e attiva il software per utilizzarlo. Quindi non c’è bisogno di preoccuparsi della sicurezza del software. In secondo luogo, se incontri problemi durante l’installazione e l’utilizzo del software, puoi contattare il team di supporto tecnico 24/7 di Godeal24, che risolverà qualsiasi problema per te, e Godeal24 promette di fornire un servizio di assistenza post-vendita a vita! Ti permette di utilizzare il software senza problemi.

Contatta Godeal24: [email protected]

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO