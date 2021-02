Governo Draghi, tra le priorità ci sarebbero le vaccinazioni dei prof

Una indiscrezione dell’ultima ora, fa filtrare la notizia che il nascituro Governo Draghi mette tra le sue prime priorità, quella di vaccinare immediatamente gli insegnanti di ogni ordine e grado. Questo per consentire la ripresa in presenza nel più breve tempo possibile.

Vaccinazione docenti e test a tappeto per studenti

Se verrà confermata l’indiscrezione del programma di Draghi sulla ripresa in presenza della scuola, ovvero quella di vaccinare prioritariamente tutti gli insegnanti e svolgere a tappeto test rapidi agli studenti per rilevare la positività al Covid, sarebbe una lieta notizia per tutto l’intero Paese.

Il Presidente incaricato Draghi avrebbe riferito, ai delegati dei partiti che stanno facendo le consultazioni, di “segnali importanti” in arrivo dall’Europa sul fronte vaccini, per quel che riguarda il recupero e l’allargamento di alcuni contratti con le aziende produttrici del vaccino anti Covid-19. A tal proposito Mario Draghi avrebbe quindi indicato nella categoria degli insegnanti e del personale scolastico, quella che sarà sottoposta alla vaccinazione.

Nel piano di Draghi ci sarebbe una parallela campagna di test rapidi da attuare nelle scuole per gli studenti, in modo da rendere possibile il rientro definitivo degli studenti nelle proprie scuole.