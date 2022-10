Governo Meloni: domani 13 ottobre prende avvio la nuova legislatura; per l’esecutivo ci vorranno ancora diversi giorni

Prende ufficialmente inizio domani 13 ottobre la nuova legislatura.

In mattinata, infatti, sono convocate le assemblee di Camera e Senato: la prima alle ore 10 e la seconda alle 10.30.

In entrambi i casi si procederà alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio e della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e per la proclamazione dei parlamentari subentranti.

Sia alla Camera sia al Senato verrà anche eletto il Presidente.

E’ bene però ricordare che, fino all’insediamento del nuovo Governo, gli attuali Ministri resteranno regolarmente in carica e potranno ancora firmare decreti e altri atti necessari al disbrigo dell’attività ordinaria.

Sui tempi della formazione del nuovo esecutivo ci sono per ora solamente previsioni più o meno attendibili.

Tenuto conto del fatto che la composizione della maggioranza è del tutto certa, i punti interrogativi riguardano solamente i nomi da inserire nelle singole “caselle”; secondo il parere di molti osservatori 8-10 giorni potrebbero essere più che sufficienti per consentire a Giorgia Meloni di mettere a punto la squadra.