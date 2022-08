Gps 2022/23, la scelta delle 150 preferenze: come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL

Torna l’appuntamento con la rubrica A domanda risponde del nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara. L’argomento di oggi è dedicato esclusivamente alla scelta delle 150 preferenze per le GPS 2022/23.

DOMANDA n. 1

Se nella scelta delle preferenze non inserisco una scuola, ma per punteggio avrei avuto diritto alla supplenza proprio nella scuola non scelta, verrei considerato rinunciatario?

RISPOSTA

Se si rinuncia ad una o più preferenze (sintetiche o puntuali) e il sistema assegnerà la supplenza sui posti non inseriti a chi ha un punteggio inferiore al vostro in graduatoria, verrete esclusi da tutte le GPS per l’intero anno 2022-2023.

DOMANDA n. 2

Se non scelgo un comune X per una data classe di concorso, verrò considerata per una eventuale seconda convocazione negli altri comuni di mia scelta per la medesima classe di concorso?

RISPOSTA

Non è detto che potrà fruire di una seconda convocazione. Infatti il non avere inserito il Comune X per una data classe di concorso, potrebbe consentire l’assegnazione del posto in quel comune X e per quella classe di concorso a qualcuno più indietro in graduatoria. Una tale eventualità escluderebbe chi ha rinunciato alle supplenze nel Comune X da qualsiasi altra convocazione GPS per qualsiasi classe di concorso.

DOMANDA n. 3

In caso di un presunto errore sull’assegnazione delle sedi, a chi posso rivolgermi per un controllo/ricorso?

RISPOSTA

Il reclamo va fatto all’Ufficio scolastico provinciale di riferimento.