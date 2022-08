Gps 2022, Pantuso (Uil Scuola Lazio): “Errori di punteggi e posizioni. Usr e Atp ripubblichino graduatorie corrette”

Il segretario regionale della Uil Scuola del Lazio Saverio Pantuso interviene sulla questione Gps con le diverse segnalazioni di errori degli ultimi giorni:

“A seguito della pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze sui siti degli Atp territoriali, si sta registrando uno stato di agitazione collettivo da parte dei docenti ivi inseriti che lamentano innumerevoli errori di valutazione di servizi, punteggi, posizioni in graduatoria o immotivate esclusioni”.

Pantuso vede nella procedura informatizzata le responsabilità degli errori:

“Altro che semplificazione, si sta giocando con il diritto al lavoro di numerosi precari della scuola che rischiano anche quest’anno di non essere destinatari di incarichi di supplenza. Pretendiamo – conclude Pantuso – che l’ufficio scolastico regionale e gli Atp territoriali provvedano a ripubblicare le Gps corrette, solo però dopo aver sanato singolarmente e con estremo rigore le posizioni di tutti gli interessati che proporranno reclamo per ripristinare la legittima collocazione in graduatoria. A tal fine la Uil Scuola Lazio chiede che lo stesso Ministero e il Prefetto esercitino il controllo sulle suddette operazioni e sul ripristino di situazioni di legittimità al fine di scongiurare il forte dissenso di tutti i candidati coinvolti e prevenire la gestione di estenuanti contenziosi, altrimenti inevitabili”.

