GPS 2023, scelta delle 150 sedi. Le novità annunciate

Il sei luglio del 2023 si è svolto il secondo incontro di carattere tecnico tra i rappresentanti del ministero dell’istruzione e del merito e i sindacati del settore scuola.



Argomenti dell’informazione



Nell’incontro, di carattere informativo, si è discusso del sistema applicativo di gestione circa la procedura informatizzata prevista per il ruolo INR (Informatizzazione nomine in ruolo) e INS (Informatizzazione nomine supplenti.)



Presentazione della domanda



Nell’incontro è stato confermata la volontà di pubblicare la disposizione con la quale gli interessati potranno presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi intorno alla metà del mese di luglio.



Chi potrà presentare la domanda



Potranno presentare la domanda per la sola provincia in cui sono inseriti e per la scelta delle 150 sedi scolastiche, i docenti inseriti in GAE, nelle GPS di prima e seconda fascia e negli elenchi aggiuntivi. Si ricorda che i docenti inseriti nelle GPS non potranno produrre domanda di messa a disposizione (MAD).



Domanda per il ruolo



Eccezionalmente per quest’anno è prevista la presentazione della domanda per l’immissione in ruolo di docenti specializzati sul sostegno inseriti nelle GPS sempre sui posti rimasti liberi e vacanti nelle rispettive provincie dopo le relative graduatorie di merito dei concorsi delle GAE. Fermo restante che nella fase delle immissioni in ruolo è prevista la call veloce che dà la possibilità di produrre domanda per altra provincia.



Ordine di scuola



Gli aspiranti interessati a presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi volti a ottenere le supplenze sia fino al 31 agosto, sia al 30 giugno, termine delle attività didattiche, potranno scegliere sia per posti comuni sia per posti di sostegno, fermo restante il possesso del titolo per i posti comuni e la specializzazione per i posti di sostegno.

Ordine delle operazioni



Fermo restante che le supplenze saranno assegnate, almeno si spera, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 nel rispetto del seguente ordine delle operazioni:

• Assegnazione provvisoria dei docenti di ruolo;

• Immissione in ruolo dalle GM, GAE e per il sostegno GPS;

• Supplenze annuali GPS;

Per cui le domande si faranno senza avere conoscenza delle sedi libere quindi al buio.



Le novità previste



Fra le novità previste nel sistema informatico al fine di produrre la domanda per la scelta delle 150 sedi, il Ministero ha comunicato di aver semplificato tutto il procedimento introducendo le seguenti novità:

• E’ stata previsto una pagina sintetica nella quale sono state raccolte tutte le sezioni al fine di poter intervenire direttamente sulla sezione interessata senza bisogno di fare passaggi in stretta sequenza;

• È possibile modificare non solo i dati anagrafici, ma anche le sedi e spostare le singole opzioni nella posizione desiderata attraverso il sistema “drag and drop”.

• Scaduti i termini di presentazione della domanda e comunque prima dell’assegnazione delle supplenze è possibile ritirare la domanda;

• Le riserve previste dalla legge 104/92 saranno applicate con riferimento ad ogni singola fascia;

• Le scuole che operano nelle piccole isole, appartenenti a una determinata provincia, avranno il codice specifico (999.)

• Per quanto riguarda gli spezzoni, che l’anno passato hanno creato non pochi problemi, quest’anno il candidato può dare la propria disponibilità: per accettare uno spezzone composto di un certo numero di ore, per il completamento dello spezzone, o dichiarare la propria indisponibilità a qualsiasi tipo di spezzone. Fermo restante che non si possono spezzare cattedre intere.