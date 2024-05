GPS 2024/2026, come deve procedere chi era già inserito nelle graduatorie provinciali 2022/2024

Fino alle ore 23,59 del 10 giugno 2024 gli aspiranti all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS potranno accedere all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2024/25 e 2025/26 sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza“.

FAQ su aggiornamento per chi era già inserito nelle GPS 2022

Riportiamo di seguito alcune faq del MIM:

Ero già inserito nelle GPS 2022, ora devo procedere con l’aggiornamento ed inserire ex novo un’altra classe di concorso. Per quest’ultima devo dichiarare nuovamente i servizi già inseriti nelle GPS 2022? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2022?

No, i servizi (punto C delle tabelle di valutazione) già inseriti varranno anche per la nuova graduatoria richiesta, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già utilizzate nel 2022. Infatti, i servizi espressi saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste. Devono, ovviamente, in ogni caso, essere aggiunti i nuovi.

Ero già inserito nelle GPS 2022, ora devo procedere con l’aggiornamento ed inserire ex novo un’altra classe di concorso. Per quest’ultima devo dichiarare nuovamente i titoli culturali già inseriti nelle GPS 2022? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2022?

I titoli culturali (punto B delle tabelle di valutazione) devono essere dichiarati ex novo solo se la nuova graduatoria richiesta appartiene a diversa tabella di valutazione. Infatti, i titoli dichiarati saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste afferenti alla stessa tabella di valutazione. Devono, ovviamente, in ogni caso essere aggiunti i nuovi titoli.

In occasione dell’aggiornamento delle GPS nel 2022/24 avevo dichiarato i servizi successivi alla data di scadenza della domanda, ma non mi sono ricordato di confermarli. Posso dichiararli ora?

I servizi che possono essere dichiarati sono quelli successivi al 31 maggio 2022 e quelli non ancora valutati. Di conseguenza in questo caso, esclusivamente se l’aspirante per quella classe di concorso non abbia già raggiunto il massimo del punteggio (12 punti per il servizio specifico e 6 per il servizio aspecifico), potrà essere dichiarato il servizio relativo. Gli aspiranti che avessero già avuto la valutazione dei titoli di servizio successivi alla scadenza della domanda e regolarmente confermati non dovranno procedere alla nuova dichiarazione degli stessi.

