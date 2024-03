Gps 2024/2026, in arrivo l’ordinanza per l’aggiornamento e nuove inclusioni: come compilare le domande – DIRETTA

La settimana entrante con molta probabilità sarà emanata l’O.M. relativa alla procedura di aggiornamento, trasferimento e nuova inclusione nelle GPS di prima e seconda fascia per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 riguardante il personale educativo e docente di tutti gli ordini di scuola.

Modalità presentazione domanda

I docenti e gli educatori che intendono presentare la domanda devono presentarla unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica, pena l’esclusione, in un’unica provincia e avendone i titoli possono chiedere l’inserimento per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda:

I soggetti già inseriti nelle graduatoria GPS del precedente triennio, i quali volendo possono chiedere il trasferimento ad altra provincia;

I soggetti inseriti in GAE a condizione di in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE;

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2023/2024;

I soggetti che si iscrivono per la prima volta essendo in possesso dei requisiti previsti dall’O.M. per la prima o per la seconda fascia;

I soggetti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno nel VII ciclo;

I soggetti che hanno conseguito i titoli richiesti all’estero a condizione che abbiano l’attestato di riconoscimento italiano.

Possono inoltre presentare la domanda con riserva:

I soggetti che conseguono il titolo di abilitazione o il titolo di sostegno entro il 30 giugno del 2024;

I soggetti che avendo conseguito il titolo richiesto all’estero abbiano presentato domanda di riconoscimento entro la data di scadenza della domanda per l’iscrizione in GPS.

Possono inoltre iscriversi nelle specifiche graduatorie gli educatori in possesso dei requisiti richiesti per accedere nella prima o nella seconda fascia.

Sui titoli specifici per accedere alla prima o alla seconda fascia e sulle modalità di presentazione della domanda parleremo nella diretta di giovedì 28 marzo alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di legislazione scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, i quali oltre a dare delle indicazioni di carattere generale, risponderanno alle vostre domande e richieste di chiarimenti.