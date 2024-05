GPS 2024-2026, per “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” istituita solo la prima fascia. Può accedere chi ha superato tutte le prove del concorso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024, con la quale sono definite le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola.

Le funzioni per la presentazione dell’istanza aprono alle ore 12 di oggi, 20 maggio, e saranno disponibili fino alle ore 23:59 del 10 giugno 2024.

Scienze motorie e sportive nella scuola primaria

Tra le disposizioni finali contenute nell’art. 17 segnaliamo in particolare il comma 2, riguardante la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.

In particolare, il comma in questione così dispone:

“Nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all’articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per detta classe di concorso è istituita esclusivamente la prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e la relativa seconda fascia di istituto, cui possono accedere – anche con le modalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, della presente ordinanza – coloro che hanno superato tutte le prove del concorso di cui all’articolo 1, comma 334, della medesima legge, come disciplinato dall’articolo 10, comma 8, del decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n. 234″.

Quest’ultima legge (che è la Legge di Bilancio 2022), al comma 337 così prevede:

“337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L’attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all’adozione del decreto di cui al comma 335″.

