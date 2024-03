GPS 2024-2026, tutto pronto per presentare le domande

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle GPS 2024/26.

1) Dove si compila la domanda e quali sono le sezioni da compilare? Esiste un ordine di compilazione delle sezioni

Per la compilazione della domanda GPS 2024-2026, c’è una piattaforma apposita denominata: “Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze 2024-2025 e 2025-2026”. L’accesso a tale piattaforma avverrà tramite SPID dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le sezioni da compilare sarebbero 8, ma solo due sono quelle obbligatorie. Esiste un ordine obbligatorio di compilazione, in particolare deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione di alcune specifiche dichiarazioni.

2) I servizi prestati nelle scuole statali si possono importare automaticamente nella compilazione della domanda oppure si devono caricare manualmente ricordandosi tutti i dati da inserire?

I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione saranno già presenti nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato. Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie di incarico.

3) Il servizio contemporaneamente svolto su due classi di concorso mi dà diritto al caricamento del punteggio per intero per entrambe le classi di concorso?

Si, il servizio contemporaneamente svolto su due classi di concorso dà diritto al caricamento del punteggio specifico in entrambe le classi di concorso e come aspecifico, ovvero con un punteggio calcolato al 50%, su tutte le altre classi di concorso su cui si ha diritto di accesso.