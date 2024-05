Gps 2024/26, inserimento a pettine per gli abilitati all’estero, SNALS: “Occorre evitare conflitti tra i precari”

Gps 2024/26, inserimento a pettine per gli abilitati all’estero, SNALS: “Occorre evitare...



A seguito delle novità introdotte nell’OM per le GPS 2024-26, lo Snals Confsal in una nota fa sapere che ritiene prioritario, tra le varie questioni che saranno discusse domani, mercoledì 15 marzo con il Gabinetto del Ministro, l’inserimento con riserva in prima fascia dei docenti abilitati all’estero.

La bozza dell’OM prevede anche la possibilità per gli abilitati all’estero di stipulare contratti di lavoro che potrebbero essere risolti nel corso dell’anno per mancato riconoscimento del titolo, con conseguenze negative sulla continuità didattica e sui diritti degli studenti.

Sempre secondo quanto dichiarato dallo Snals Confsal, non si accetta che i ritardi nei processi di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero vengano gestiti con misure che creano conflitti tra i lavoratori precari e mettono a rischio l’interesse dei genitori e degli alunni alla continuità didattica.

“È necessario riportare la normativa che regola le graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti a un sistema di regole certe e uguali per tutti i candidati” conclude il sindacato.