Gps 2024/26, provvedimento ormai pronto, in arrivo l’ordinanza ministeriale

Intervenuto nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 16 aprile alle ore 15,30, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo ha parlato delle novità che riguardano l’aggiornamento delle prossime Gps:

“Non è una novità che riguarda le Gps ma che è direttamente collegata alle Gps: pare ormai esserci nella Legge di conversione del decreto legge 19, l’ulteriore decreto legge per la realizzazione degli impegni assunti con il PNRR che ha previsto fino al 31/12/2025 le assunzioni del personale specializzato su posti di sostegno all’esito delle procedure concorsuali anche da Gps I fascia quindi l’aggiornamento delle Gps, in particolar modo la tabella 7 che è quella riservata al personale docente specializzato su vari gradi agli alunni disabili assume una particolare importanza perché è evidente che, tenuto conto del gran numero di posti disponibili sul sostegno, soprattutto su alcune parti del territorio, è molto probabile che si possa tornare ad assumere anche da Gps”.

“Attendiamo poi da parte del Ministero la risposta al parere dato dal Cspi nel pomeriggio di venerdì – ha spiegato Varengo – in particolare sappiamo che il Cspi è stato investito perché esprimesse il parere su alcune modifiche introdotte nell’O.M. originale dal Ministero. Il Cspi si è espresso in maniera piuttosto chiara, soprattutto per quello che riguarda la possibilità di considerare punteggio derivante dal servizio svolto per effetto di procedimenti giurisdizionali così come la possibilità di tenere conto di inserire anche con riserva coloro che stanno per conseguire il titolo nelle scuole speciali e anche quello relativo ai titoli esteri. Quindi oggi il Ministero sostanzialmente ha proprio a disposizione tutti gli elementi per emanare la relativa ordinanza ministeriale”.

“È evidente che ci vuole un passaggio di carattere probabilmente politico, dopo di che avremo sicuramente (crediamo entro la fine sella settimana) la partenza delle Gps. Si tratta di un provvedimento che ormai è pronto, dovrebbe essere alla firma del Ministero, non vorremmo che l’ordinanza ministeriale relativa alle Gps subisse la medesima sorte che sta conoscendo l’emanando decreto da parte del ministero dell’Università per quello che riguarda la partenza dei nuovi corsi abilitanti di cui ormai nessuno sa più nulla”.