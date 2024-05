Gps 2024/26, terza bozza dell’Ordinanza: sarà quella definitiva? Rivedi la Diretta

Martedì 7 maggio, come sappiamo, si è tenuto al ministero un incontro di informativa nel quale è stata presentata un’ulteriore bozza di ordinanza (la terza) sull’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026. Nella nuova bozza, oltre a sciogliere nel modo annunciato il nodo dei titoli all’estero ancora in attesa di riconoscimento, che consentiranno l’inserimento con riserva ma con diritto alla nomina in base alla posizione occupata (ancorché con riserva), verrebbe inserita un’ulteriore disposizione che costituisce una novità senza precedenti.

✅ (33:20) vorrei capire se uno ha 24 cfu farà percorso da 60 se non vince , ma può far valere per accesso ai corsi il servizio anche se non ha titolo es primaria avendo laurea in scienze pedagogiche , potete spiegare anche come funzionano gli interpelli che sostituiscono mad (io 2 sostegno primaria senza titolo ) nn sono gps sto attento apertura se nn dovessi ricevere supplenza posso candidarmi?

✅ (38:50) Se io ho 4 diverse CDC ed intendo tentare l’ accesso ai percorsi abilitanti per tutte e 4 le CDC. Naturalmente andrei ad immatricolarmi solo ed esclusivamente per una classe di concorso. Nel frattempo, in attesa di conoscere per quale CDC sarò ammesso a seguire il percorso abilitante..mi inserirò con riserva in prima fascia per tutte e 4 le CDC?

✅ (39:55) siamo sicuri che le università riescano a bandire i percorsi? Ad oggi tutto tace

✅ (41:20) Non capisco come per i precari valga la disponibilità effettiva dei posti per concedere l’abilitazione invece per gli ingabbiati non ci sia. Contraddizione in termini a discapito di chi ha sostenuto la scuola fino adesso

✅ (41:40) I posti di diritto lasciati vacanti dalla mobilità andranno a supplenze annuali da gps o verranno aggiunti a posti assegnati da procedure di reclutamento?

✅ (44:30) l’annualità conseguita nel 2023 2024 sarà ritenuta valida? prima si diceva di no, ma oramai l’iscrizione alle nuove gps scadrà a fine maggio/inizio giugno…che senso avrebbe non valutarla?

✅ (44:50) Gli specializzati su sostegno con titolo estero in attesa di riconoscimento potranno partecipare all’assunzione da prima fascia GPS?

✅ (46:00) Perché non aprirli a tutti e farli online i 30 cfu per i precari? Poi la scrematura si farà sempre per titoli e servizi in maniera naturale in graduatoria. Perché questo accanimento?

✅ (47:10) con la terza ordinanza, lei crede che i titoli esteri verranno confermati per inserimento a pettine e con stipula contratti?

✅ (48:00) sono docente itp ho visto che stanno organizzando percorsi abilitanti da 60-30-36 cfu . Io ho già i 24 cfu conseguiti il entro il 31 ottobre devo iscrivermi presso un Università, ma ho visto poche disponibilità. Le università si devono ancora organizzare? In Veneto esempio non c’è

✅ (49:00) Nelle gps chi avrà abilitazione 30 cfu da punteggio ulteriore? Quanti punti?

✅ (49:55) Sono itp senza anni di servizio ma con TFA estero in attesa di riconoscimento e 24 CFU, posso accedere al percorso da 30 CFU o 36?

✅ (51:25) vorrei porre una questione seria sui percorsi abilitanti: il fabbisogno non è stato rispettato (gli esempi sono molti, basta leggere la distribuzione posti), ciò porterà a avere molti abilitati dove non servono. Tipo tfa

✅ (52:30) per la b016 è ipotizzabile una laurea come da allegato1? quindi in comunicazione o informatica?

Modalità presentazione domanda

Gli aspiranti devono presentare la domanda d’inserimento, aggiornamento o trasferimento dal giorno di pubblicazione dell’O.M. sul Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it e fino al diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle domande. Per accedere alla compilazione della domanda occorre avere le credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Dichiarazioni da fare nella domanda

L’art. 7 della bozza dell’O.M. sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali, si occupa specificatamente della modalità di presentazione della domanda e delle dichiarazioni da fare nel contesto della domanda, fra cui alla lettera e) è data la possibilità di inserirsi con riserva in prima fascia a coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno del 2024.

Domanda con riserva

Possono presentare domanda con riserva da sciogliere entro il30 giugno:

• coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno

• coloro che conseguono la specializzazione relativa ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

Inoltre possono essere inseriti con riserva, negli elenchi relativi agli istituti per sordomuti e non vedenti.

Qualora la riserva non dovesse essere sciolta entro tale data, per il mancato conseguimento del titolo specifico, l’aspirante sarà inserito nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Titoli esteri

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’ufficio competente per essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

Le ultime novità

A seguito dei nuovi percorsi di formazione iniziale e abilitante, partiti con enorme ritardo, pare che possono presentare domanda, per essere inseriti in prima fascia con riserva, i docenti che dichiarano di voler conseguire l’abilitazione per la classe di concorso specifica, detta riserva dovrà comunque essere sciolta entro il 30 giugno con l’attestazione di essere iscritti al percorso abilitante, ciò darà diritto alla possibilità di scegliere le 150 scuole per le eventuali nomine a tempo determinato, oltre a scegliere, contestualmente alla domanda, le 20 scuole per le supplenze brevi da parte delle singole scuole.