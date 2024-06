Gps 24-26 e Terza fascia Ata 24-27, ultimi consigli in prossimità delle scadenze – DIRETTA ore 16,00

Gps 24-26 e Terza fascia Ata 24-27, ultimi consigli in prossimità delle...

Ancora pochi giorni utili prima di alcune importanti scadenze relative al personale scolastico. Lunedì 24 giugno alle 23.59 infatti scadrà il termine per la compilazione della domanda relativa alle Graduatorie Provinciali Supplenze. Qualche giorno dopo, venerdì 28 giugno, sempre alle 23.59, scadrà invece il termine per le graduatorie di Terza fascia Ata per il prossimo triennio.

Di queste due importantissime scadenze e dei consigli utili a pochi giorni dallo stop, parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Gps, come si compila la domanda?

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite le procedure informatizzate per una sola provincia​​.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

Ata terza fascia, come si compila la domanda?

Le istanze per le supplenze temporanee per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico possono essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.