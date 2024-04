GPS biennio 2024/2026, le novità previste nell’Ordinanza Ministeriale

La pubblicazione dell’O.M. sulle GPS di prima e seconda fascia che secondo alcune previsioni sarebbe dovuta essere emanata subito dopo Pasqua, ha subito un rinvio a seguito delle modifiche proposte e il conseguente parere del CSPI, obbligatorio ma non vincolante, per cui è probabile che il testo definitivo dell’O.M., sia pubblicato entro questo fine settimana.

Modifiche previste

In attesa di analizzare il testo definitivo dell’O.M., le novità previste, tranne modifiche dell’ultima ora sono: titolo conseguito all’estero in attesa del riconoscimento; servizio svolto con contratto sub iudice per contenzioso , introduzione della prima fascia per educazione motoria, eliminazione dei 24 CFU quale titolo d’accesso, Abolizione delle MAD e inserimento degli interpelli e altre novità nella procedura di compilazione

Titolo conseguito all’estero in attesa del riconoscimento

I candidati che hanno conseguito l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all’estero e sono sprovvisti del riconoscimento, nella domanda dovranno dichiarare di aver richiesto il riconoscimento del titolo. I suddetti candidati saranno inseriti con riserva a pettine e non più in coda in prima fascia e avranno diritto alla stipula del contratto a tempo determinato con la clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

Riconoscimento servizio svolto con contratto sub iudice per contenzioso

I candidati che hanno prestato servizio con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, a seguito di provvedimenti cautelari adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali hanno diritto alla valutazione del suddetto servizio sia nella GPS si in quelle d’istituto

Introduzione della prima fascia educazione motoria

Considerato che il concorso per docenti di educazione motoria nella scuola primaria è abilitante, i candidati vincitori del concorso suddetto, ma non individuati fra quelli da immettere in ruolo, possono presentare domanda per essere iscritti nella graduatoria di prima fascia GPS. Qualora le prove concorsuali non dovessero essere finite, i candidati possono presentare domanda con riserva da sciogliere entro il 30 giugno del 2024.

Eliminazione dei 24 CFU quale titolo d’accesso

In virtù delle modifiche introdotte al decreto 59 del 2017, dal decreto 36 del 2022 convertito in legge 79 e del previsto DPCM che regolamenta il percorso di formazione iniziale per il conseguimento dei 60 CFU. Per accedere alle GPS e per i corsi di specializzazione per docente di sostegno non sono più necessari i 24 CFU

Abolizione delle MAD e inserimento degli interpelli

Nel biennio 2022/2024 la possibilità, per i docenti inseriti in GPS, di non poter produrre domanda di disponibilità, ha fatto sì che fossero nominati docenti non specializzati, mentre i docenti specializzati restavano senza contratto. In virtù di tale situazione sono state abolite le MAD ed è stato inserito il sistema dell’interpello consistente nell’emanare un avviso con il quale è comunicato la disponibilità di un posto su una determinata classe di concorso; a tale avviso possono dare riscontro i docenti inseriti nelle GPS che non hanno sottoscritto alcun contratto e partecipare alla procedura per ottenere quell’incarico.

Novità nella procedura di compilazione della domanda

1) Sostituzione del titolo di studio qualora un candidato avesse conseguito un successivo titolo di studio più vantaggioso ai fini del punteggio

2) Ai candidati è data la possibilità di verificare e poter stampare il punteggio spettante in base alle dichiarazioni effettuate prima dell’inoltro della domanda, fermo restante la verifica effettuata dall’Ufficio competente.

3) Riserva del 15% dei posti per i soggetti che hanno svolto servizio civile universale. Detta riserva si applica in riscontro all’organico provinciale in relazione alle singole classi di concorso o posto specifico.