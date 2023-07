GPS docenti specializzati su sostegno. Procedura attribuzione supplenze

Ultimate le fasi concernenti le immissioni in ruolo, Gli USR (Uffici Scolastici Regionali) provvedono alla pubblicazione dei posti disponibili da destinare agli incarichi a tempo determinato i cui destinatari saranno individuati attraverso una procedura informatizzata.

Procedura prevista

Dopo che gli USR (Uffici Scolastici Regionali), hanno individuato il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinti per tipologia di posto di sostegno e aver verificato le domande presentate nei termini e secondo la procedura prevista, assegnano gli aspiranti alle singole scuole attraverso una procedura automatizzata secondo l’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.

Docenti di ruolo

Nel caso in cui un docente di ruolo volesse presentare la domanda, sempre nei termini e secondo la procedura prevista può farlo a norma dell’art. 36 del CCNL 2006-2009 a condizione che abbia il titolo specifico per il posto per il quale chiede di partecipare. Fermo restate che non può presentare la domanda il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova.

Pubblicazione posti residui

Completata la fase di assegnazione dei docenti alle scuole, gli uffici pubblicheranno sui rispettivi siti internet istituzionali, eventuali posti residui da destinare ai docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno pur avendo presentato regolare domanda.

Call veloce

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi e si trovano nella condizione di non essere rinunciatari per mancata presentazione della domanda o per mancata indicazione di talune sedi, possono presentare domanda telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Tempi

Coloro che non dovessero essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, a seguito della conclusione delle operazioni provinciali, possono presentare la domanda per partecipare alla call veloce, tra mercoledì 9 agosto 2023 (ore 9.00) e venerdì 11 agosto 2023 (ore 9.00) in modalità telematica per una o più province della stessa regione, chiaramente diverse rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Trasparenza

Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di chi ha presentato domanda, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia d’iscrizione e sulla base degli elementi suddetti pubblica l’elenco dei docenti interessati, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, quindi procede all’assegnazione della provincia richiesta.

Procedura provinciale

Una volta assegnata la provincia, ciascun UST (Ufficio Scolastico Territoriale) procederà all’assegnazione delle sedi secondo proprie modalità organizzative, in quanto tale fase della procedura non è supportata dal sistema informativo.

Obbligo di accettazione

L’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia d’inserimento nelle GPS.