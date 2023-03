Gps e contratto supplenza: le sigle sindacali chiedono incontro urgente con il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Con una nota unitaria le sigle sindacali di FLC CGIL, UIL Scuola RUA, Cisl Scula, SNALS Confsal e GILDA Unams hanno chiesto un incontro tecnico con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ecco la nota integrale.

“Le scriventi OOSS, in occasione dell’informativa tenuta in data 2 marzo 2023 sugli Elenchi Aggiuntivi alla prima fascia GPS, hanno chiesto un incontro tecnico per la visualizzazione delle istanze che saranno aperte presumibilmente a partire dal 12 aprile. Al fine di rendere l’incontro efficace nell’individuare e risolvere eventuali problemi riscontrati, sarebbe utile che la convocazione avvenisse più rapidamente possibile, e comunque entro la fine di marzo. Durante l’informativa sugli elenchi aggiuntivi alle GPS è stata altresì richiesta la possibilità di un approfondimento tecnico sul software in dotazione alle scuole per l’applicazione delle sanzioni connesse all’art. 14 dell’OM 112/2022 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro). Con la presente si sollecita la necessità di un focus su questo tema, possibilmente nel corso dello stesso incontro”.

E concludono: “Da ultimo chiediamo di poter fare un approfondimento con la Direzione Generale per i servizi informativi e la statistica in merito all’efficientamento delle procedure con cui le scuole comunicano agli Uffici scolastici periferici le cattedre disponibili in organico di diritto e di fatto per l’attribuzione delle supplenze. Negli ultimi anni sono state riscontrate dalle scriventi OOSS le più svariate modalità di comunicazione dei posti disponibili e una generale mancanza di formazione del personale coinvolto in queste procedure”.