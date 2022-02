GPS e GAE aggiornate subito, a un passo dalla svolta

Dopo il bailamme dell’emendamento Aprea di qualche giorno fa, il Movimento 5 Stelle prende una posizione netta in favore del rinnovo delle Gps e delle Gae, già caldeggiato da altri partiti, Lega in testa.

Ad affermarlo le deputate e i deputati del Movimento in commissione Cultura:

“Con un emendamento al decreto Sostegni-ter depositato al Senato, il MoVimento 5 Stelle propone che l’aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) sia allineato con l’aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie a esaurimento (Gae). Si tratta di una soluzione concreta a una questione di fondamentale importanza per il personale docente: in questo modo sia le Gps che le Gae saranno subito aggiornate e rinnovate, in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, e a beneficiarne saranno tanto i docenti precari quanto i giovani neolaureati, per i quali si apriranno nuove strade”.