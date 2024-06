GPS I fascia sostegno per il ruolo, solo nei posti residuati dalla procedura ordinaria e solo se si richiedono le preferenze per il ruolo

È bene ricordare che le immissioni in ruolo da I fascia GPS sostegno, sono di natura straordinaria e che avvengono una volta finita la fase ordinaria delle assunzioni in ruolo e solo se, dopo i ruoli assegnati da concorsi ordinari e da GaE, dovessero residuare dei posti non assegnati. La partecipazione al ruolo da GPS I fascia sostegno non è automatica, ma sarà effettuata, in caso di posti residuati dalla fase ordinaria, solamente a chi avrà compilato la sezione delle preferenze per il ruolo nella scelta delle 150 preferenze, oltre le 150 preferenze scelte per gli incarichi e le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Normativa ruolo da GPS I fascia sostegno

L’art.14 del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, modifica il comma 5 dell’art.18-bis del decreto legislativo n.59 del 13 aprile 2017, consentendo, per il biennio 2024-2025 e 2025-2026, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno, le assunzioni dalle GPS I fascia sostegno (ADAA; ADEE; ADMM e ADSS).

Il MIM ha predisposto un decreto ministeriale, il DM 111 del 6 giugno 2024, in cui si specifica al comma 4 dell’art.4 che “La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno“. C’è da specificare che la piattaforma della scelta delle 150 preferenze da GPS prevede una sezione apposita per la scelta delle preferenze per le assunzioni in ruolo a tempo determinato.

Mini-call veloce

Nel DM 111 del 6 giugno 2024 è scritto chiaramente che, anche per il biennio 2024-2025 e 2025-2026 ci sarà la cosiddetta “Mini call veloce”. Gli aspiranti al ruolo da GPS I fascia sostegno che non essendo risultati rinunciatari ai sensi del suddetto comma 4, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno

potranno presentare istanza per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in

territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS, con le modalità telematiche disposte dal Ministero dell’istruzione e del Merito.

Se per esempio il candidato X inserito nelle GPS I fascia Sostegno di Reggio Calabria, pur avendo presentato istanza per il ruolo, espresso tutte le preferenze possibili, non entra il ruolo per mancanza di posti, quindi risulta non rinunciatario, potrà partecipare, in tutte le province di una sola Regione, in cui residuano dei posti per il ruolo dopo le immissioni avvenute in fase straordinaria.