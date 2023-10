GPS, il Ministro vuole cambiare le regole per il triennio 2024/2027; tutte le novità in arrivo – Rivedi la diretta e le risposte degli esperti

GPS, il Ministro vuole cambiare le regole per il triennio 2024/2027; tutte...

Dopo ben tre incontri avvenuti nel 2022, e acquisito il parere sia del CSPI sia del Consiglio di Stato in seguito alle continue richieste da parte sindacale nella giornata del 24 ottobre 2023 è stata convocata la rappresentanza sindacale dei lavoratori della scuola per un aggiornamento in merito all’iter di approvazione del nuovo Regolamento delle supplenze.

Perplessità

In merito al regolamento che ha governato le supplenze fino al 2023/2024, sono state manifestate diverse perplessità non solo dal CSPI, ma anche dal consiglio di Stato; perplessità che erano già state manifestate dai sindacati e che miravano a garantire i lavoratori cercando di rendere funzionale le nomine dei supplenti al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado di scuola. In questo senso è stato sollecitato il Ministero a procedere con maggiore speditezza per evitare ulteriori rinvii che porterebbero a confermare l’O.M. 112 del 2022

Rilievi effettuati

Dopo l’incontro del 24 dai sindacati si sono levati diversi rilievi in merito alla proposta avanzata dal Ministero fra cui emerge:

L'aggiornamento fatto ogni tre anni nella misura in cui penalizza non solo i nei laureati che devono aspettare tre anni per potersi inserire nelle GPS, ma anche i docenti già inseriti che volessero, per un motivo qualsiasi cambiare provincia;

La volontà di eliminare la seconda fascia delle GPS relative alla scuola dell'infanzia e primaria;

La mancata pubblicazione delle sedi disponibili rispetto alla scelta delle 150 sedi ai fini della stipula dei contratti fino al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno;

La mancata volontà di considerare valido l'anno in corso per l'inserimento in seconda fascia delle GPS, svolto come supplente su posto di sostegno;

La mancata volontà del Ministero di ripescare i docenti scavalcati nel turno di nomina ed essere riconvocati nei turni successivi là dove dovessero verificarsi nuovi posti disponibili;

La mancata volontà di mitigare le sanzioni con riferimento alle rinunce o all'abbandono delle supplenze specie se con giusta causa;

La mancata volontà di rendere utilizzabili gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore ai fini della costituzione di posti orario, al fine di favorire il completamento cattedra per chi oggi lavora con spezzoni.

La proposta Ministeriale

La proposta ministeriale, di fatto non solo ricalca le disposizioni previste nell’O.M. 112 del 2022, senza tener conto delle diverse disfunzioni avute nelle assegnazioni delle supplenze annuali da GAE e GPS di prima e seconda fascia, ma non tiene nel dovuto conto il parere del CSPI e del Consiglio di Stato.

Le possibili novità

Sulle novità emerse nell’incontro del 24 ottobre e sulle possibili ipotetiche modifiche, parleremo nella diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 16,30 con Manuela Pascarella della segreteria della Flc Cgil e con l’esperto di normativa scolastica Salvatore Pappalardo.

Le domande e le risposte degli esperti

✅ (00:00) *INTRODUZIONE*

✅ (25:38) Indicativamente la finestra temporale per l’aggiornamento delle GPS è prevista per il mese di maggio 2024 o potrebbe essere anticipata?

✅ (29:15) Chi si specializza quando le graduatorie sono chiuse, avrà comunque la possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi? Cosa comporta l’aggiornamento triennale?

✅ (32:45) Sto facendo il percorso abbreviato del tfa (30 cfu) in quanto già specializzato su altro grado. Potrò partecipare ai 30 cfu abilitanti su materia?

✅ (33:22) Sto frequentando il TFA quando potrò inserire il titolo? Sono in Gae

✅ (35:33) Se uno fa il concorso ma a maggio non sa ancora risultato si iscriverà nelle gps? se poi saprà di aver superato dovrà lui stesso togliersi?

✅ (44:22) Avendo una laurea in ingegnere e tre anni di servizio volendo aggiungere una nuova cdc con un master integrando i crediti mancanti dove imputare quest’ultimo nell’ aggiorniamo GPS?

✅ (46:50) Se mi iscrivo al percorso 60 cfu con il riconoscimento dei 24 cfu ante ottobre 2022 in ottica 1a fascia per le prossime GPS, e partecipo anche al primo concorso Pnrr, se vinco il concorso sono dispensato dai 36 cfu ad hoc per i vincitori del concorso?

✅ (48:45) Sono inserita primaria prima fascia gps. ho conseguito 2 laurea per superiori posso inserirla come punteggio? va inserirà come master?

✅ (54:05) I titoli TFA conseguiti all’estero verranno riconosciuti come equipollenti dal ministero?

✅ (55:20) Verrà prorogata la misura straordinaria di nomina finalizzata al ruolo da gps 1 fascia sostegno?

✅ (01:00:20) C’è la possibilità che vengano rinviate al 2025? Ma se l’aggiornamento dovesse essere rimandato, per il prossimo anno resterebbero in vigore queste graduatorie?