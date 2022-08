Gps preferenze 2022, i consigli degli esperti su spezzoni, completamento, Coe e molto altro. Le FAQ della Tecnica della Scuola

Nell’ultimo appuntamento di Tecnica risponde LIVE del 3 agosto 2022, a supportare i lettori della Tecnica della Scuola nella presentazione della istanza per le 150 preferenze sono stati gli esperti Dino Caudullo, avvocato specializzato in legislazione scolastica; e Attilio Varengo, della segreteria nazionale Cisl Scuola. Di seguito le domande degli aspiranti docenti a cui hanno risposto.

Le Faq della Tecnica della Scuola

✅ (04:30) Dall’1 agosto sono in corso di pubblicazione le GPS in tutte le province e giungono numerosissime segnalazioni di errori, anche grossolani. Quali consigli possiamo dare per chiedere la rettifica e quali rimedi legali?

✅ (09:13) Call veloce: entro sera dovrebbero uscire gli avvisi degli USR con i posti residui, dato che da domani partirà l’apposita istanza, giusto? Per ora ho visto che solo la Lombardia ha pubblicato i posti.

✅ (11:20) ieri si è aperta la funzione per la scelta delle 150 sedi per il conferimento degli incarichi di supplenza: quali saranno i passaggi sucessivi alle operazioni di immissione in ruolo?

✅ (14:03) Se inserisco una CDC come ventesima preferenza, ho comunque la possibilità di essere convocato al primo turno di nomina (con adeguato punteggio)?

✅ (16:38) Se sullo spezzone vado a flaggare le voci per il completamento, l’algoritmo mi assegna il completamento ad es. 9+9 o 7+7, o può assegnarmi un solo spezzone da 7 ore?

✅ (19:56) È obbligatorio inserire tutte le 150 sedi scolastiche? O bastano quelle già indicate nelle istanze di fine maggio?

✅ (24:57) Su Istanze Online mi manca una CDC, come faccio ad inserirla?

✅ (26:24) Sullo spezzone quale CDC sceglie il sistema per il completamento? Io ne ho davvero tante CDC.

✅ (28:01) È vero che l’algoritmo tende ad assegnare le cattedre a chi specifica le scuole piuttosto che i distretti?

✅ (30:03) Con riferimento a MAD e GPS, bisogna non essere inseriti in graduatoria al momento del conferimento della supplenza o non inseriti in graduatoria solo al momento della presentazione domanda MAD?

✅ (36:30) Si è automaticamente rinunciatari in tutte le scuole non inserite?

✅ (38:53) Nel caso si scegliesse lo spezzone con completamento e il sistema non dovesse trovare il completamento, si ferma e mi assegna solo lo spezzone oppure va avanti con un altra preferenza?

✅ (39:11) Sono specializzata sul sostegno e la CDC su cui voglio lavorare è ADSS, nella prima sezione degli insegnamenti è giusto che rimanga anche la A18 II fascia? Non devo toglierla?

✅ (40:12) Io sono CDC A018, posso scegliere tutte le mie preferenze solo per ADSS anche se non ho la specializzazione?

✅ (44:12) Vorrei sapere la differenza tra comune e distretto. Per avere più possibilità è preferibile mettere il distretto visto che posso includere più comuni?

✅ (48:41) Scuola infanzia, la scelta puntuale è da solo istituti comprensivi. Nella scelta sono incluse tutte le scuole dell’infanzia di quel comprensivo?

✅ (49:09) Come posso calcolare il mio punteggio per ogni CDC per la quale presento istanza di supplenza?

✅ (50:55) Se scelgo delle incrociate come prima preferenza come funziona l’algoritmo?

✅ (52:12) Le colonne catt. orario stesso comune, catt. orario diverso comune e tipo scuola (ospedaliera, serale ecc.) vanno tutte flaggate? Si rischiano delle sanzioni a non farlo?

✅ (57:09) Per i possessori di invalidità civile al 100% ci sono delle agevolazioni?

✅ (58:40) All’interno delle GPS, a parità di punteggio non dovrebbe precedere il candidato più giovane?

✅ (01:00:36) È possibile che accada, come lo scorso anno, che non facciano le chiamate in contemporanea tra tutte le CDC?

✅ (01:01:36) È possibile essere chiamati da una scuola che non si è inserita nelle 150 preferenze?

✅ (01:03:00) Il possesso di partita IVA (70.22.09 – consulenza imprenditoriale) è compatibile con le supplenze ad orario pieno, solo con spezzoni fino a 9 ore (metà del full time), o anche con spezzoni con più ore?

✅ (01:04:28) Flag COE: ipotizzando di flaggare per una preferenza puntuale sia cattedra interna che esterna, l’algoritmo secondo quale ordine attribuirà la cattedra? È implicito che analizzi in prima battuta la disponibilità di cattedra interna alla scuola scelta?

✅ (01:05:17) primaria: che è inserito in II fascia deve anche presentare la MAD?

✅ (01:06:36) La call veloce è anche per chi ha tre anni di sostegno?

✅ (01:07:25) Sono in GAE infanzia con riserva diplomata magistrale ante 2001: posso rinunciare a supplenze da GAE e preferire GPS I fascia?