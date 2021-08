GPS: ruolo entro 1° settembre, supplenze entro 4 settembre

Dopo aver valutato i reclami pervenuti per gli errori presenti nelle GPS, l’AT di Napoli, corretti gli errori, nei prossimi giorni si accinge a comunicare i risultati delle supplenze annuali al 31 agosto relative alle stabilizzazioni da GPS di prima fascia e successivamente quelli relativi alle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.

Le supplenze annuali per il ruolo straordinario da GPS saranno comunicate a coloro che rientreranno nei contingenti entro il primo settembre (sera). Le supplenze annuali al 31 agosto e fino alla fine delle attività didattiche al 30 giugno saranno comunicate entro il 4 settembre.

Le comunicazioni per il ruolo da GPS di prima fascia e per le supplenze avverranno sia a mezzo mail che sul sito del csa https://www.at-napoli.it/.

Chi non riceverà o il ruolo da GPS di prima fascia o la supplenza da Gae, dalle GPS di prima fascia, da elenchi aggiuntivi, da GPS di seconda fascia, dovrà attendere, come accade ogni anno scolastico, le convocazioni delle supplenze temporanee tramite mail dalle 20 scuole in cui, lo scorso anno, si è inserito in graduatorie d’istituto.