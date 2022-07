Gps, scelta delle 150 preferenze dal 2 al 16 agosto, come fare istanza – DIRETTA venerdì 29 luglio ore 15:30

Gps, scelta delle 150 preferenze dal 2 al 16 agosto, come fare...

Dall’incontro tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati sulle procedure operative per le supplenze, è venuta fuori la finestra temporale interessata all’istanza relativa alle scelte delle 150 preferenze per le Gps, un momento attesissimo per migliaia di docenti. Se il ministero confermerà quanto disposto nelle bozze della circolare, si potrà fare domanda dal 2 al 16 agosto.

La Tecnica della Scuola nel suo prossimo appuntamento LIVE di venerdì 29 luglio ore 16 supporterà i docenti nelle procedure per la presentazione dell’istanza.

Ospiti della diretta Roberta Vannini, segretaria regionale Uil scuola Campania e Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Gli incarichi di supplenza da GPS dovrebbero essere definiti quindi entro il 31 agosto 2022. Le disponibilità delle sedi potranno comunque essere note non prima del 10 agosto per i posti comuni e qualche giorno dopo per i posti di sostegno.