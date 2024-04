Gps, il servizio militare non in costanza di incarico per la Cassazione va valutato: come preaderire al ricorso ed entro quando

Gps, il servizio militare non in costanza di incarico per la Cassazione...

Aggiornamento GPS, continua l’attesa. Come sappiamo, l’ordinanza ministeriale relativa all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per il prossimo triennio probabilmente sarà diffusa proprio entro questo fine settimana.

Il merito all’inserimento e all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie di circolo e d’istituto per il Personale docente, la recente sentenza della Corte di Cassazione del 29 marzo 2024 ha riconosciuto il diritto al pieno riconoscimento del punteggio del servizio militare di leva e/o civile, anche se svolto NON in costanza di contratto.

Cosa vuol dire? Il servizio svolto in costanza di contratto è quel servizio svolto in un momento che coincide con un incarico nella scuola.

Come abbiamo scritto, già diverse sentenze sia del Consiglio di Stato, che dei Tribunali del Lavoro sull’intero territorio nazionale, hanno riconosciuto il diritto al riconoscimento del punteggio integrale anche per il periodo di servizio militare/civile espletato NON in costanza di incarico per il personale scolastico (in particolare per il personale ATA), e la recente sentenza della Corte di Cassazione rivolta specificamente ai docenti, conferma tale principio.

In vista della prossima pubblicazione dell’OM che regolerà il prossimo aggiornamento delle Gps è possibile preaderire al ricorso collettivo contro il mancato riconoscimento del periodo di servizio di leva e/o civile espletato non in costanza di incarico.

Chi può preaderire al ricorso?

Come noto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito per i docenti NON riconosce, per il servizio militare/civile NON in costanza di incarico, alcun punteggio nelle GPS e nelle Graduatorie d’Istituto, ed avverso tale previsione, lo Studio Legale Marone ha avviato le preadesioni al ricorso collettivo avverso il mancato riconoscimento, ai fini dell’attribuzione del punteggio (12 punti), del periodo di servizio di leva e /o civile espletato non in costanza di incarico (oggi non valutato) innanzi al TAR Lazio, avverso il Decreto Ministeriale di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie GPS e d’Istituto.

Possono preaderire al ricorso tutti coloro che abbiano prestato servizio militare, richiedendo di essere inseriti nelle Graduatorie con il punteggio corretto.

