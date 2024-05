Gps sostegno I fascia, numero posti assunzioni per provincia – TABELLA

La Gilda degli Insegnanti di Benevento FGU GILDA UNAMS ha elaborato una tabella che riporta il numero “minimo” di probabili assunzioni sul sostegno da GPS 1° fascia per ogni ordine e grado e provincia. Il valore indicato è stato ottenuto sottraendo dal numero dei posti residui dopo le operazioni di mobilità quelli accantonati per le immissioni in ruolo da GM e GaE. Per conoscere l’esatto numero dei posti destinati agli aspiranti in GPS sostegno bisognerà attendere il contingente del ministero.

LEGG LA TABELLA

Assunzioni Gps sostegno I fascia fino al 2025, Valditara: “Scuola centrata su alunni con docenti adeguatamente formati”

Nel decreto PNRR, il decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, è stato inserito un emendamento che consente l’estensione fino alla fine del 2025 della possibilità di utilizzare le GPS di prima fascia sostegno per le nomine finalizzate all’immissione in ruolo, solo in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi, secondo le previsioni contenute nell’art. 5 commi da 5 a 12 del decreto-legge 44/2023. Lo riporta Flc Cgil.

A commentare il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con un post su X: “Bene l’approvazione in Commissione bilancio alla Camera dell’emendamento di maggioranza sugli insegnanti di sostegno, da noi fortemente voluto. Il nostro obiettivo è garantire una sempre maggiore continuità didattica, che per gli studenti è presidio fondamentale ai fini dell’apprendimento, in particolare se presentano forme di disabilità. La previsione di assumere anche dalle GPS di I fascia, norma cui abbiamo lavorato a seguito di una proficua interlocuzione con l’Unità di missione per il PNRR, va in questa direzione, per una scuola sempre più centrata sullo studente e in cui gli insegnanti siano adeguatamente formati”.