GPS tra fine marzo e primi di aprile: requisiti per nuovi inserimenti per posti comune e di sostegno

Acquisito il parere favorevole del CSPI sulla bozza dell’O.M. concernente la procedura di aggiornamento e nuovi inserimenti delle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, è prevedibile pensare che il testo definitivo sia pubblicato tra marzo e aprile.

Nuovi inserimenti in GPS

Alle graduatorie provinciali per le supplenze suddivise in prima e seconda fascia relativamente a ogni ordine di scuola, classi di concorso e tipologia di posto, oltre ai docenti già inseriti, possono iscriversi gli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa domanda, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. I docenti inseriti negli ex elenchi aggiuntivi, dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia

Modalità presentazione domanda

I docenti, a pena di esclusione, devono presentare la domanda d’inserimento in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Scuola dell’infanzia e primaria posto comune

• Nella prima fascia posto comune, possono presentare domanda i docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione oltre al rispettivo titolo di studio;

• Nella seconda fascia possono presentare domanda: gli studenti che, nell’anno accademico 2023/2024, sono iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda.

Scuola dell’infanzia e primaria posto di sostegno

• Nella prima fascia posto sostegno, possono presentare domanda i docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado.

• Nella seconda fascia posto di sostegno possono presentare domanda i docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Scuola secondaria di primo e secondo grado posto comune

• Nella prima fascia posto comune, possono presentare domanda i docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione oltre al rispettivo titolo di studio;

• Nella seconda fascia posto di sostegno, possono presentare domanda i docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso;

dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso; Per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

Scuola secondaria di primo e secondo grado di sostegno

Le GPS relative ai posti di sostegno sono distinte in secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado:

• Nella prima fascia posto sostegno, possono presentare domanda i docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado.

• Nella seconda fascia posto di sostegno possono iscriversi i docenti privi del relativo titolo di specializzazione che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.