Graduatoria 24 mesi ATA, ecco come si compila la domanda – VIDEO TUTORIAL

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla Graduatoria 24 mesi ATA.

Quale modulo o moduli bisogna compilare per partecipare alla domanda di inserimento nella graduatoria 24 mesi del personale ATA?

La domanda per l’inserimento nella graduatoria ATA provinciale, denominata anche graduatoria 24 mesi ATA, si compila in modalità telematica sulla piattaforma di Istanze OnLine del MIM. Si deve selezionare il modulo “Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi “– presentazione domanda e andare su “Vai alla compilazione”. Come prima cosa si inserisce la provincia, che potrà essere scelta se si tratta di nuovo inserimento o data in automatico se l’aspirante è già inserito. Poi si passa alla compilazione dei modelli B1 o B2, F o H.

Chi deve compilare ila sezione B1 e chi invece quello B2?

Una volta entrati con lo SPID o la CIE in istanze online del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si entra nel modello “Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi” se l’aspirante entra in tale graduatoria per la prima volta, oltre a potere scegliere la provincia di nuovo inserimento, dovrà compilare la sezione B1 richiesta di inserimento nella graduatoria, mentre se l’aspirante è già inserito nella graduatoria dovrà compilare la sezione B2 richiesta di aggiornamento della graduatoria.

Come si sceglie il profilo da inserire in graduatoria provinciale Ata 24 mesi e la relativa modalità di accesso?

Come prima cosa si deve scegliere la sezione B1 o quella B2 a seconda se si tratta di nuovo inserimento oppure di aggiornamento, poi si va su accedi e compare la scelta del profilo, da quello di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, Addetto aziende agrarie, Collaboratore scolastico, Infermiere, Guardarobiere, quindi si sceglie il profilo in cui si sono svolti almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio o il profilo per cui si richiede l’aggiornamento della graduatoria. Dopo avere scelto il profilo si deve compilare la parte riferita al titolo di accesso e alla modalità di accesso. Abbiamo solo tre modalità di accesso: A) Essere in servizio nel profilo Ata che si è scelto; B) Non essere in servizio, ma essere inserito nelle graduatorie provinciali Ata; C) Non essere in servizio, ma essere inserito nelle graduatorie di Istituto di III fascia Ata.