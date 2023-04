Graduatorie 24 mesi Ata: come compilare la domanda, modello F e modello H – VIDEO TUTORIAL

Nel video tutorial il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la sezione modello F e modello H. Dal 27 aprile 2023, ore 9,00, al 18 maggio 2023, ore 23,59, sarà possibile, gli aspiranti ATA con il titolo di accesso e almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio in un dato profilo e/o profilo ATA considerato superiore, potranno inserirsi o aggiornare (nel caso fossero già presenti dagli anni del passato) le graduatorie provinciali Ata, anche denominata graduatoria 24 mesi.

Per presentare Istanza servono SPID o CIE

Si ricorda che l’accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali. Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un’abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm All’indirizzo da ultimo riportato è altresì possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.