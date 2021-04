Graduatorie 24 mesi ATA, domande entro il 14 maggio: le nostre FAQ

Con la nota n. 10301 del 31 marzo 2021 il Ministero ha invitato i direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, a indire i concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

La nota fa espresso riferimento all’art. 554 del Decreto Legislativo 297 del 1994 che prevede l’ “Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale” e all’O.M. 23.02.2009, n. 21 “Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA”.

Chi è ammesso a presentare domanda?

Il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti.

Il servizio di due anni deve essere continuativo?

No. Il servizio può essere anche non continuativo.

Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è considerato valido ai fini dei 24 mesi?

Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

Può presentare domanda chi ha svolto due anni di servizio in profilo superiore?

Il personale A.T.A. non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

In quante province si può presentare la domanda?

È consentita la partecipazione in una sola provincia.

Che età occorre per presentare domanda?

Possono partecipare gli aspiranti che avendo i requisiti di cui sopra abbiano un’età non inferiore ai 18 e non superiore a 66 anni.

Chi acquisisce il diritto di entrare nella graduatoria 24 mesi per la prima volta in che posto della graduatoria va inserito?

Chi partecipa per la prima volta, considerato che le graduatorie hanno carattere permanente, sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato.

Gli aspiranti già inseriti nella graduatoria, hanno diritto ad aggiornare il punteggio se hanno conseguito titoli e/o servizio?

Certamente tutti i candidati inseriti già nelle rispettive graduatorie possono aggiornare il punteggio se hanno conseguito titoli e/o servizio.

Come va presentata la domanda?

La domanda va presentata sia per i neo-aspiranti, sia per chi è già inserito in graduatoria, attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line”.

Entro quale data va presentata la domanda?

La domanda va presentata fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021.