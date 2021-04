Graduatorie 24 mesi ATA: le info [VIDEO]

Entro il 22 aprile gli USR dovranno pubblicare i bandi per l’indizione dei dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per l’a.s. 2021/22 (cd. 24 mesi ATA).

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)” dalle ore 8,00 del giorno 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021.

Nel video riepiloghiamo i principali aspetti da tener presenti.

