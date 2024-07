Graduatorie ATA terza fascia 2024, indebite esclusioni di aspiranti operatori scolastici: sindacati chiedono chiarimenti

Con una nota unitaria, CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal e GILDA Unams chiedono al Ministero di intervenire contro l’esclusione che in alcune scuole viene operata a danno di aspiranti all’inserimento in graduatoria di terza fascia per il profilo di operatore scolastico. Si tratta di situazioni riguardanti persone in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

L’opinione dei sindacati

“Tenendo conto – scrivono i sindacati nella nota unitaria – che il CCNL 2019/2021 nel delineare il nuovo profilo fa riferimento a “Requisiti di base per l’accesso”, a parere delle scriventi Organizzazioni Sindacali, il possesso del diploma di un qualsiasi istituto superiore è da intendersi includente tutti gli altri titoli, in particolare:

dell’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e CIAD

del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a CIAD e a certificazione di competenze socio-assistenziali.

La richiesta

“Infatti – prosegue la nota -, il profilo professionale dell’Operatore Scolastico ha 2 curvature di cui una è finalizzata alla collaborazione con gli uffici di segreteria e tecnici e quindi qualsiasi diploma insieme alla CIAD costituisce valido requisito per l’accesso”.

“Per quanto esposto – concludono le organizzazioni sindacali – si chiede che si intervenga a chiarire alle segreterie scolastiche impegnate nella valutazione delle domande di Terza Fascia ATA il pieno diritto di permanenza dei candidati che abbiano prodotto domanda di inserimento nel profilo di Operatore Scolastico indicando il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e CIAD”.